Bu yükselişte, ABD ve Çin’in ticaret müzakerelerine başlama konusunda anlaşması etkili oldu; böylece dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimin azalabileceğine dair iyimserlik arttı.

Brent petrol varil başına 63 dolara yaklaşırken, ABD ham petrolü yaklaşık 60 dolarda işlem gördü. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, bu hafta İsviçre’de Çinli yetkililerle bir araya gelecek. Bu görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın kapsamlı gümrük tarifeleri uygulamasından bu yana yapılan ilk teyitli temas olacak.

Ocak sonundan bu yana petrol fiyatları, artan ticaret gerilimleri ve OPEC+’nın üretimi artırma planları nedeniyle düşüş eğilimindeydi. Permian Havzası’ndaki en büyük bağımsız ABD petrol üreticisi olan Diamondback Energy’e göre, ham petrol fiyatlarındaki bu düşüş, Amerikan kaya petrolü üretiminde azalmaya yol açabilir.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Salı günü yayımladığı raporda bu yılki ABD ham petrol üretimi tahminini düşürdü ve günlük üretimin 13,42 milyon varil olmasını beklediğini açıkladı. Bu tahmin, OPEC ve müttefiklerinin hafta sonu üzerinde anlaştığı son arz artışını içermiyor.

Bu arada, sektör tarafından finanse edilen Amerikan Petrol Enstitüsü (API), geçen hafta ABD ham petrol stoklarının 4,49 milyon varil azaldığını bildirdi. Oklahoma, Cushing’deki petrol depolama merkezinde de stoklar düştü.