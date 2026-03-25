İran savaşının sona erdirilme çabaları petrolde düşüş getirdi.

Brent petrolü yüzde 5,1 düşüşle varil başına 99,12 dolara gerilerken, Asya hisse senetleri endeksi, İran savaşının yatışmasının enflasyon baskılarını hafifleteceği ve parasal sıkılaştırma ihtiyacını azaltacağı beklentisiyle yüzde 1,6 yükseldi.

Bloomberg endeksi doların yüzde 0,1 düşmesine karşılık, Avustralya ve Yeni Zelanda tahvilleri ile ABD Hazine tahvilleri yükseldi.

S&P 500 endeksi vadeli işlemleri , diplomatik çabalara ilişkin haberlerin de etkisiyle yüzde 0,5 yükseldi. Konuya yakın kaynaklara göre, ABD, İran ile savaşı sona erdirmeye yardımcı olmak amacıyla 15 maddelik bir plan taslağı hazırladı. Daha önce İsrail’in Kanal 12 televizyonu, Washington’un bir aylık ateşkes aradığını bildirmişti .

Ortadoğu ham petrol akışı için hayati bir arter olan ve gemilere fiilen kapalı kalan Hürmüz Boğazı’na tüm dikkatler odaklanmıştı.

CIBC Private Wealth Group’ta kıdemli enerji tüccarı olan Rebecca Babin, “Bu manşetlere dayalı piyasada ham petrol hâlâ en önemli unsur olmaya devam ediyor” dedi.

Babin’e göre, potansiyel 30 günlük bir ateşkesin söz konusu olabileceğine dair haberler, en kötü senaryo fiyatlandırmalarını ve talep düşüşüyle ​​ilgili endişeleri hafifletiyor. Piyasanın geri çekilme olasılığına dair işaretler, piyasadaki risk primini bir miktar azaltıyor.