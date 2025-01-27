Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kolombiya’ya yaptırım uygulamasıyla düştü.

Brent, bu yıl ilk haftalık düşüşünü kaydettikten sonra varil başına 78 doların altına düştü. ABD Ham Petrolü 74 dolara yaklaştı. ABD, sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan askeri uçakların inişine izin vermemesi üzerine Kolombiya’ya tarifeler ve yaptırımlar uyguladı. Yönetim ayrıca Kanada ve Çin de dahil olmak üzere bir dizi başka ülkeden gelen mal akışlarına karşı da eylem tehdidinde bulundu.

Ham petrol, ABD’nin Rus petrolü ve enerjisine yönelik daha önceki bir dizi yaptırımının fiziksel fiyatları yükseltmesinin ardından bu yıl daha yüksek kalmaya devam ediyor. Asya’daki bazı rafinerileri alternatif kaynaklar aramaya teşvik ediyor. Yine de Brent, ABD başkanının OPEC’i fiyatları düşürmeye çağırmasıyla geçen hafta keskin bir düşüş yaşadı ve bu durum potansiyel olarak Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı sona erdirmesi için baskıyı artırdı.

Kolombiya, Enerji Bilgi İdaresi’ne göre Brezilya gibi ülkeleri geride bırakarak ABD’nin dördüncü büyük denizaşırı petrol kaynağı. Son veriler Kolombiya’nın ABD limanlarına günde 215 bin varilden fazla petrol sevkiyatı yaptığını gösteriyor.