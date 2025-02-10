Petrol, piyasanın ABD Başkanı Donald Trump’ın devam eden tarifelerinin sonuçlarını değerlendirmesiyle haftalık düşüşler serisinin ardından yatay seyrediyor.

Brent, Eylül ayından bu yana en uzun düşüş serisini yaşayarak üçüncü haftalık düşüşün ardından varil başına 75 doların altına düştü. ABD Ham Petrolü ise 71 dolara yakın seyrediyor. ABD mallarına yönelik Çin tarifelerinin Pazartesi günü başlaması planlanıyor. Bu tarifeler, geçen hafta yürürlüğe giren Trump’ın vergilerine karşı bir misilleme önlemiydi.

ABD başkanı, Pazar günü bu kez çelik ve alüminyuma yönelik daha fazla tarife sinyali verdi. Bu tarifeler tüm ülkelere uygulanacak. Vergiler, Amerika’da üretilmeyen özel çeliğe bağımlı olan petrol sondajcıları da dahil olmak üzere ABD enerji sektörüne etkileyebilir.

Petrol, zayıf talep görünümü ve Trump’ın tarifelerinin Rus ve İran petrolüne uyguladığı yaptırımlardan daha ağır basması nedeniyle Ocak ortasından bu yana düşüş eğiliminde.