Petrol, Trump yönetiminin önümüzdeki hafta başında daha fazla tarifeye hazırlanmasıyla üçüncü haftalık yükselişine doğru ilerliyor.

Brent varil başına 74 dolara yakın işlem görürken, ABD ham petrolü ise 70 doların altında işlem gördü. Karşılıklı vergiler ve Venezuela’dan ham petrol satın alanlara uygulanan vergi, küresel piyasaları sarsan bir dizi ABD tarifesinin son turu olan 2 Nisan’da yürürlüğe girecek.

Petrol Mart ayının başından bu yana yükseliş eğiliminde. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırımları ve vergilerinin neden olduğu arz kesintisini değerlendirirken, fiyat artışlarına karşı korunmak için yükseliş opsiyonlarını kapadılar. Venezuela ayrıca Çin’e ham petrol ihracatını neredeyse iki yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

OPEC+’nın gelecek ay, planlanan bir dizi üretim artışının ilki olarak, üretimi canlandırmaya başlaması planlanıyor.