Petrol, İran dışişleri bakanının İsrail-Hamas anlaşmazlığının diplomatik çözüme yaklaştığını işaret etmesinin ardından geçen haftaki yükselişin ardından düştü. Yeni Ay Yılı tatili nedeniyle birçok Asya piyasasının kapalı olması nedeniyle ticaret sessiz kaldı.

Brent geçen hafta yüzde 6,3 yükseldikten sonra yüzde 0,8 kadar düşerek varil başına 82 doların altına gerilerken, ABD ham petrolü 76 dolar civarında işlem gördü.

İranlı Hossein Amirabdollahian Beyrut'ta görüşmelerde bulundu ve üst düzey Hamas yetkilileri de dahil olmak üzere İsrailli rehinelerin serbest bırakılması olasılığını tartıştı. Zamanlama konusunda herhangi bir ayrıntı vermeden, "Gazze'deki gelişmeler diplomatik bir çözüme doğru ilerliyor" dedi.

Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Pazar günü, İsrail'in güneydeki Refah kentine yapacağı askeri operasyondan önce sivillerin tehlikeden uzaklaştırılması konusunda ısrar etti.

Petrol, Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin endişelerin bol küresel arz ve özellikle ikinci büyük tüketici olan Çin'deki zayıf talep görünümüyle kısmen dengelenmesiyle bu yılın büyük bölümünde yaklaşık 10 dolar bandında işlem gördü.

Geçen yıl ABD'nin benzeri görülmemiş bir miktarda ihracat yapmasına yardımcı olan ABD ham petrolü ve New Mexico'daki Permiyen Havzası'ndaki üretimin bu yıl başka bir rekora ulaşacağı görülüyor. Büyük boru hattı operatörü Plains All American Pipeline LP dördüncü çeyrek kazanç sunumunda, üretimin 2024 sonuna kadar neredeyse yüzde 5 artarak günde 6,4 milyon varile çıkacağının söylendiğini söyledi.

Goldman Sachs Group analistleri elektrikli araç satışlarındaki artışa ve yerel tüketicilerle yapılan görüşmelere atıfta bulunarak bir notta Çin'e yönelik talep tahminlerinde ek aşağı yönlü risklerin bulunduğunu belirtti.