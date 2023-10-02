ABD ham petrolü, eylül ayına kadar olan üç ayda yüzde 29 artışla neredeyse yirmi yılın en büyük üçüncü çeyrek kazancını elde ettikten sonra varil başına 91 doların üzerine çıktı. Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere Pazartesi günü birçok Asya-Pasifik ülkesindeki tatiller, emtialar gibi riskli varlıkların ticaret hacimlerini sınırlayabilir.

Petrol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin ham petrol tedarikini kısıtlaması, Rusya'nın dizel ihracatını yasaklaması ve resmi ABD verilerinin Cushing, Oklahoma'daki hayati merkezdeki ham stoklarda bir çöküş olduğunu doğrulamasının ardından Haziran ortasından bu yana yükseldi. Güçlü talebin de desteklediği yükseliş, varil başına 100 dolar fiyatlarının geri dönebileceği yönündeki spekülasyonları yeniden alevlendirdi.

Singapur merkezli analiz firması Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, "Arz endişelerinden kaynaklanan son güçlü ve yukarı yönlü ivme dalgası geçen haftanın sonunda tükendi" dedi.

Orta Doğu'nun en büyük enerji konferansı olan bu hafta Abu Dabi'de yapılacak Adipec zirvesi, bu çeyrekte ham petrol piyasasını nelerin beklediğine dair yeni bilgiler sunabilir. Planlanan konuşmacılar arasında Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail Al Mazrouei ve OPEC genel sekreteri Haitham Al-Ghais yer alıyor.