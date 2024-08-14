Petrol, Salı günü yüzde 2’den fazla düştükten sonra, sektör raporunun ABD ham stoklarında önemli bir düşüşe işaret etmesi ve Orta Doğu’da artan gerilimlerin etkisiyle yükseldi.

Brent ham petrolü varil başına yaklaşık 81 dolara tırmanırken, ABD ham petrolü 79 doların altındaydı. Verilere aşina kaynaklara göre Amerikan Petrol Enstitüsü, geçen hafta stokların 5,2 milyon varil azaldığını bildirdi. Çarşamba günü açıklanacak resmi rakamlarla doğrulanırsa bu, art arda yedinci haftalık düşüş olacak.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü de Çin’in görünümüne yönelik aşağı yönlü revizyonları gerekçe göstererek bu yıl ve gelecek yıl için küresel talebe ilişkin tahminlerini düşürdü.

Citigroup analistleri jeopolitik ve hava durumuyla ilgili risklere işaret ederken, Goldman Sachs Group ham türevlere yönelik finansal talebin geçen haftaki rekor düşük seviyesinden toparlanması gerektiğini söyledi. Her iki banka da Brent’in 80 doların ortalarına çıkabileceğini söylüyor.

Öte yandan, İran’ın İsrail’e misilleme amaçlı saldırısının petrol fiyatlarında artışa yol açabileceği yönündeki riskler sürüyor. ABD, saldırı olasılığının arttığını ve bu hafta gibi yakın bir zamanda gelebileceğini söyledi.