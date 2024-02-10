ABD'li enerji firması Occidental'in CEO'su Vicki Hollub, ham petrol rezervlerinin yeterince hızlı yenilenmemesi nedeniyle küresel petrol piyasasının 2025 yılı sonuna kadar arz sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Hollub, CNBC'de bu hafta yayınlanan röportajında, şu anda üretilen petrolün yaklaşık yüzde 97'sinin 20. yüzyılda yapılan keşiflerden geldiğini, oysa son on yıldaki ham petrol üretiminin yarısından daha azının ikame edildiğini söyledi.

Hollub, petrol piyasasının şu anda ABD, Brezilya, Kanada ve Guyana'daki rekor üretimden kaynaklanan bir arz fazlası ile karakterize olduğunu belirterek, "Şu anda birkaç yıl içinde arz konusunda çok yetersiz kalacağımız bir durumdayız" dedi.

Hollub'a göre bu arz fazlası, Orta Doğu'da devam eden çatışmalara rağmen petrol fiyatlarını düşük tutuyor.

Mevcut arz fazlasına rağmen Hollub, 2025 yılı sonuna kadar talebin arzı geçeceğini öngörüyor.

Hollub "Piyasa şu anda dengede değil, ancak yine de bu kısa vadeli bir talep sorunu. Ancak uzun vadeli bir arz sorunu olacak." ifadelerini kullandı.