Petrol, OPEC+’nin arz artışlarını erteleme ihtimali ve Rusya’dan gelen akışlarla ilgili belirsizlik nedeniyle yükselişini korudu.

Brent ham petrolü, haftanın ilk iki seansında yüzde 1,5 artış gösterdikten sonra varil başına 76 dolara yakın işlem gördü. ABD Ham Petrolü ise 72 doların altında işlem gördü. OPEC+ arz artışını ertelerse dördüncü kez erteleme yapılmış olacak.

ABD ve Rusya’dan üst düzey yetkililer, Ukrayna’daki savaşla ilgili ilk tur görüşme için Suudi başkenti Riyad’da bir araya geldi, ancak Başkan Volodymyr Zelenskiy’nin görüşmelere çağrılmaması Avrupa’da endişelere yol açtı. Bu durum anlaşmayı yavaşlatabilir.

Mizuho Bank Ekonomi ve Strateji Başkanı Vishnu Varathan, “OPEC+ üretim iyileştirmesinin daha fazla ertelenme olasılığı fiyat desteği için bir neden olabilir. Ancak fiyatlar için daha büyük resim, OPEC dışı üretim artışına ve OPEC+’ın iyileştirmeyi aşamalı olarak başlatması yönündeki nihai baskılara bağlı olacak” dedi.

Bu arada, Ukraynalı insansız hava araçlarının hedef aldığı önemli bir Rus pompa istasyonundaki onarım aylar boyunca Kazakistan’dan Karadeniz’e olan akışları yüzde 30 azaltabilir.