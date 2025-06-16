Petrol, İsrail’in İran’a ait enerji altyapılarını hedef almasının ardından Orta Doğu’daki arz risklerinin artmasıyla birlikte fiyatlarda yeni bir yükseliş dalgasına hazırlanıyor.

Petrol, İsrail ve İran’ın hafta sonu devam eden saldırıları, savaşın bölge genelinde genişleyebileceği ve Orta Doğu’dan petrol ihracatını önemli ölçüde aksatabileceği endişeleriyle Pazartesi günü yükseldi.

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 1,5 artarak varil başına 75,35 dolara yükselirken, ABD Ham Petrol yüzde 1,5 artarak 74,08 dolara çıktı.

İsrail, Cumartesi günü İran’ın en büyük enerji sahası olan dev Güney Pars sahasıyla bağlantılı bir doğal gaz işleme tesisini geçici olarak devre dışı bıraktı ve Tahran’ın nükleer programına karşı yürütülen kampanyanın bir parçası olarak yakıt depolama tanklarını hedef aldı.

Saldırı, İran’ın uluslararası pazarlara yönelik petrol ihracatından ziyade iç enerji sistemine odaklanmış olsa da, petrol yatırımcıları ve analistleri, Cuma günü son üç yılın en büyük fiyat artışının yaşanmasının ardından daha fazla dalgalanma beklentisi içinde.

ABD yaptırımlarına rağmen İran, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) içinde üçüncü büyük üretici konumunda bulunuyor. İran’ın Yemen’deki müttefikleri olan Husiler bölgede gemilere saldırıda bulunurken, Tahran daha önce Basra Körfezi’ndeki kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nı kapatmakla tehdit etmişti. Ancak bugüne kadar bu kilit deniz yolunu tamamen bloke etmedi.

JPMorgan Chase & Co.‘ya göre, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması, uluslararası petrol fiyatlarını varil başına 130 dolara kadar çıkarabilir. Petrol fiyatlarındaki bu artış, dünya genelinde enflasyon baskılarını daha da artıracaktı.