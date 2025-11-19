Yatırımcılar, ABD petrol stoklarındaki artış ve küresel arzın talebin önünde ilerlediğine dair işaretlerin çoğalmasına tepki verdi.

Brent petrol yüzde 0,3 gerileyerek 64,71 dolardan işlem görürken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,25 gerileyerek varil başına 60,59 dolardan işlem gördü.

Bu düşüş, bir önceki seansta Trump’ın yeni bir Fed başkanı için görüşmeler yapılacağını duyurmasının ardından artan risk iştahıyla yükselmesinin sonrasında gerçekleşti. Açıklama, daha büyüme yanlısı bir para politikası beklentilerini kısa süreliğine canlandırmıştı.

Ek olarak, Amerikan Petrol Enstitüsü’nün son raporu yayımlandı. Rapora göre ABD ticari ham petrol stokları 14 Kasım’a kadar olan haftada yaklaşık 4,4 milyon varil arttı. Ham petrol stoklarındaki bu ciddi artış, yıl sonu yaklaşırken dünyanın en büyük petrol tüketicisinin arz açısından rahat bir konumda olduğu algısını güçlendirdi.