Piyasalarda, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerine yönelik iyimserlik ile İsrail ve Lübnan arasında olası bir ateşkes anlaşmasına ilişkin belirsizlikler arasında denge oluştu.

Brent petrolün varil fiyatı perşembe günü yüzde 2,8 gerilemesinin ardından 95 dolar seviyesinde işlem görürken, ABD ham petrolü (WTI) ise 93 doların altında kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran destekli Hizbullah’ın ABD arabuluculuğundaki İsrail-Lübnan ateşkes teklifini reddetmesine rağmen, Tahran ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi.

WTI petrol fiyatları, müzakerelerin gidişatına ilişkin belirsizliklerin artmasıyla bu hafta yüzde 6’nın üzerinde yükseldi. Daha önce, anlaşmaya varılması halinde dünya petrolü ve sıvılaştırılmış doğalgaz taşımacılığının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndan sevkiyatların yeniden başlayabileceği beklentisi piyasaları iyimserleştirmişti. Ancak vadeli petrol kontratları, ABD ile İran’ın beş haftadan uzun süren çatışmaları sona erdiren ateşkes üzerinde anlaşmaya vardığı nisan ayı başından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kaybetmiş durumda.

Öte yandan, Tahran ile Washington arasındaki görüşmelerde somut ilerleme işareti görülmezken, İsrail’in Lübnan’daki askeri operasyonlarını sürdürmesi önemli bir anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor. Trump, Oval Ofis’te gazetecilerin Hizbullah’ın ateşkes teklifini reddetmesine ilişkin sorusuna, “Beni reddetmediler” yanıtını verdi ve çatışmaların sona erdirilmesini görüşmek üzere Hizbullah’ın ABD tarafıyla temas kurduğunu öne sürdü.

Saxo Markets Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana ise, barış görüşmelerine ilişkin çelişkili açıklamaların şimdilik petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü güçlü bir baskı yaratmadığını belirtti. Chanana, yapıcı mesajların savaş risk priminin bir kısmını azaltabileceğini ancak sahada somut ilerleme sağlanmadan risk priminin tamamen ortadan kalktığını söylemenin zor olduğunu ifade etti.

Trump ayrıca perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran İslam Cumhuriyeti ile savaşı sona erdirmeye yönelik nihai müzakerelerimin tam ortasındayım” ifadelerini kullandı. Ancak görüşmelerin detaylarına değinmeyen Trump, paylaşımında Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nin savaşı durdurmaya yönelik oylamasını da eleştirdi.