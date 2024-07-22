Petrol fiyatları Cuma günü neredeyse yüzde 3 düştükten sonra, yatırımcıların ABD Başkanı Joe Biden’ın yeniden seçilmeme kararının etkilerinin değerlendirilmesi ve kontrol edilemeyen yangınların Kanada’daki bazı üretimleri tehdit etmesiyle yükseldi.

Küresel gösterge Brent, Haziran ayının başından bu yana en büyük bir günlük düşüşünü kaydettikten sonra varil başına 83 dolara yükselirken, ABD ham petrolü 81 dolar civarında. Biden, ikinci dönem için adaylığından vazgeçti ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i destekledi. Asya ticaretinde ABD doları, bu para biriminde fiyatlanan emtialara fayda sağlayarak düştü.

Kanada’da, Alberta petrol bölgesinde meydana gelen aşırı sıcak, bir orman yangını dalgasını tetikledi. Alberta Wildfire ve Alberta Energy Regulator verilerine göre günde tahmini 348.000 varil üretim risk altında.

Hafta sonu İsrail, Tel Aviv’e düzenlenen insansız hava aracı saldırısına misilleme olarak Husilerin elindeki Kızıldeniz limanı Hodeidah çevresindeki hedefleri vurdu.