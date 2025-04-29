Petrol, ticaret savaşının ABD ekonomisinde yarattığı baskı ve İran ile nükleer programı üzerine yapılan görüşmelerin ön planda olmasıyla birlikte bir düşüşün ardından yatay seyretti.

Brent petrol varil başına 66 doların altında seyrederken, ABD ham petrolü ise 62 dolara yakın seyrediyor. ABD’de imalat faaliyetlerini ölçen ve sıkça referans verilen bir endeks, pazartesi günü yüzde 1,5’lik düşüşle birlikte ciddi şekilde zayıfladı; bu da ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerinin ekonomiye olan etkisini ortaya koyan göstergelerden biri oldu. Bu hafta açıklanacak birçok veri, ekonomik koşullar hakkında daha fazla bilgi sağlayacak.

Jeopolitik gelişmeler hâlâ gündemin ön sıralarında yer alıyor. Washington ile Tahran arasında devam eden görüşmeler, zamanla İran petrolüne uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesine yol açabilir. İran’ın nükleer faaliyetleri üzerine yapılan görüşmelerde ilerleme işaretleri görülürken, İran aynı zamanda yaptırımlar altındaki ekonomisini ABD için bir yatırım fırsatı olarak sunmaya çalışıyor.

Brent petrol, Ağustos 2022’den bu yana en büyük aylık düşüşüne doğru ilerliyor. Fiyatlar, Trump’ın ABD ile en büyük ticaret ortakları arasında tarifeleri hızla artırması ve OPEC+’ın üretimi yeniden artırma planları nedeniyle baskı altında. Pek çok ülke Washington ile ticaret müzakerelerine başlamışken, Pekin hâlâ beklemede kalıyor.