Petrol, ABD’deki stok artışlarının arz fazlası endişelerini artırması ve genel finansal piyasalarda yaşanan yatışmanın ardından düşüş sonrası dengelendi.

Brent petrol, önceki iki seansta yaklaşık yüzde 1 değer kaybettikten sonra varil başına 65 doların altında işlem gördü. ABD ham petrolü ise 61 doların üzerinde işlem gördü. Ham petrolün ticari stokları üst üste ikinci haftada da artarken, benzin ve distilat talebine dair göstergeler de zayıf kaldı.

Daha geniş piyasalarda, Washington’daki büyüyen bütçe açığına yönelik endişeler ABD hisse senetlerinde, devlet tahvillerinde ve dolarda düşüşe neden oldu. Asya borsaları da bu düşüşü takip etti. Bu dalgalanmalar, yatırımcıların dünya genelinde ABD varlıklarına olan ilgisinin azaldığı bir dönemde yaşandı.

Ham petrol üzerindeki baskı devam ediyor çünkü OPEC ve müttefikleri, halihazırda yeterince arz fazlası olan piyasaya yeniden petrol sunuyor. Vadeli işlemler yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 13 düşmüş durumda. ABD öncülüğündeki ticaret savaşları da, küresel çapta yaşanan bu bozulmaların ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı ve dolayısıyla enerji talebini azaltacağı endişeleriyle fiyatlarda kayıplara yol açtı.