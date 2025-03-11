Petrol, küresel hisse senetleri ve diğer riskli varlıklarla birlikte ikinci günde de düşüş gösterdi. ABD’de gümrük tarifeleri ve diğer ekonomik önlemlerin büyümeyi olumsuz etkileyeceği endişeleri, yatırımcıların riskten kaçınmasına yol açtı.

Brent pazartesi günü yüzde 1,5 değer kaybettikten sonra varil başına 69 dolar seviyesine gerilerken, ABD Ham Petrolü 66 doların altına düştü. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerini artırma kararlılığı ve jeopolitik gelişmeler, piyasalarda ekonomik belirsizliği artırarak yatırımcıların riskli varlıklardan kaçışını hızlandırdı.

Petrol, ocak ayı ortasında ulaştığı zirve noktasından bu yana yaklaşık yüzde 20 geriledi. Trump yönetiminin vergi tehditleri ve federal harcamaları azaltma planları, dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi olan ABD’de ekonomik görünümü zayıflatıyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşü tetikleyen diğer faktörler arasında, OPEC+ grubunun üretimi artırma planları ve Çin’de azalan talep yer alıyor.

Bu arada, ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Trump yönetiminin İran’ın petrol üretimine yönelik yaptırımları sıkı bir şekilde uygulamaya hazır olduğunu belirtti.

Dünyanın önde gelen petrol ve doğalgaz üreticilerinin yöneticileri; Chevron, Shell ve Saudi Aramco da dahil olmak üzere konferansta Başkan Trump’ın enerji politikalarına tam destek verdiklerini ifade etti. Vitol Group CEO’su Russell Hardy ise önümüzdeki birkaç yıl boyunca petrol fiyatlarının varil başına 60 ila 80 dolar arasında “makul” bir seviyede seyredeceğini öngördü.