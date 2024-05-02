Petrol Fed toplantısında daha şahin bir ton kullanılacağına dair beklentiler ve Orta Doğu’da tansiyonun düşebileceği beklentileriyle düşüşünü sürdürdü.

Brent petrol Salı günü yüzde 1 değer kaybettikten sonra varil başına 85 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü 81 doların üzerindeydi. Çin ve Singapur gibi ülkelerde resmi tatil olması nedeniyle Asya ticaretinde hacimler zayıftı.

Orta Doğu’da ise İsrail devlet kanalı Kan News’in haberine göre İsrail, Hamas’ın geçici ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için uluslararası arabuluculukla yapılan son öneriye yanıt vermesi halinde ateşkes görüşmelerine katılmayı değerlendirecek.

Ham petrol, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktığı sarsıntılı Nisan ayının ardından Mayıs ayına kötü bir başlangıç yapıyor. OPEC+’nın arz kısıntıları fiyatları desteklese de, ABD para politikasına ilişkin belirsizlik ve dizel dahil akaryakıt piyasalarındaki yumuşama düşüş baskısı yaratan etkenler olarak öne çıkıyor.

ANZ Banking Group Ltd. analistleri Brian Martin ve Daniel Hynes geçtikleri bir bilgi notunda, “İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes anlaşması olasılığı, çatışmanın tırmanması ve arzda olası kesintilere ilişkin endişeleri azalttı. Devam eden enflasyon işaretleri de ham petrol talebine ilişkin endişeleri artırdı. Bu durum, benzin talebinin güçlü bir şekilde arttığı ABD sürüş sezonu öncesinde gerçekleşiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Öe yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü’ne göre, ABD ham petrol stokları geçtiğimiz hafta 4,9 milyon varil arttı. Çarşamba günü resmi verilerle teyit edilmesi halinde bu, 6 hafta içindeki beşinci artış olacak.

Temmuz vadeli Brent petrol yüzde 0,9 düşüşle varil başına 85,60 dolara geriledi.

Haziran vadeli ABD ham petrolü yüzde 1 düşüşle varil başına 81,15 dolara geriledi.