Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a saldırıp saldırmayacağına iki hafta içinde karar vereceğini Beyaz Saray’ın açıklamasının ardından önceki kazanımlarını azaltarak sınırlı yükseldi. Bu açıklama, ABD’nin çatışmaya derhal dahil olacağı yönündeki spekülasyonları azalttı.

ABD ham petrolü, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in Trump’ın karar takvimiyle ilgili açıklamaları sonrası varil başına yaklaşık 74 dolara kadar yüzde 0,5 yükseldi. Bu kontrat, seansın başlarında ABD’li üst düzey yetkililerin yönetimin önümüzdeki günlerde İran’a olası bir saldırı için hazırlık yaptığı yönündeki haberler üzerine 76 dolara yaklaşmıştı.

Mizuho Securities USA’nın enerji vadeli işlemler direktörü Robert Yawger, “Beyaz Saray’ın açıklamaları, kısa vadeli baskıyı bir miktar azalttı. Görünüşe göre ABD’nin dahil olması bugün ya da yarın olmayacak” dedi. Yawger, ABD’nin doğrudan çatışmaya katılımının ertelenmesinin, ham petrolün yeni zirvelere ulaşmasını engelleyebileceğini belirtti.

Trump, Çarşamba günü üst düzey danışmanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi ancak Beyaz Saray, gelecekteki adımlara dair çok az ipucu verdi. İran’ı bombalamaya yaklaşıp yaklaşmadığı sorulduğunda Trump, “Yapabilirim de, yapmayabilirim de,” yanıtını verdi. Wall Street Journal’ın haberine göre, başkan hafta başında bir askeri saldırı planını onayladı ancak nihai yetkilendirmeyi, Tahran’ın taleplerini karşılayıp karşılamayacağını değerlendirmek üzere erteledi.