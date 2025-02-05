Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın ham petrol ihracatını durdurma yönündeki yeni hamleleri bir miktar destek sağladı.

Petrol, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının küresel büyümeye zarar vereceği yönündeki endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmasıyla yatay seyrediyor.

Brent ham petrolü, piyasaların tarife duyuruları ve ardından Kanada ve Meksika’ya uygulanan vergilerdeki gecikmelerle sarsıldığı haftanın başlangıcından sonra varil başına 76 dolara yakın işlem gördü. ABD Ham Petrolü 73 doların altındaydı. Bu arada Trump, Salı günü Hazine Bakanı Scott Bessent’ten Tahran’a yönelik baskıyı artırmak için yaptırımlar ve mevcut önlemlerin daha sıkı uygulanmasını isteyen bir direktif imzaladı.

Pekin Salı günü Trump’ın vergilerine hızlı ancak ölçülü bir misilleme yaptı. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki bir ticaret savaşının ABD ham petrol ihracatını sarsması beklenmiyor, çünkü Çin’e olan akışlar halihazırda toplam Amerikan sevkiyatlarının yüzde 5’inden daha azına düştü. Çin piyasaları, Ay Yeni Yılı tatillerinden sonra Şanghay’daki ham petrol vadeli işlemlerinin düşmesiyle yeniden açıldı.

Goldman Sachs Group’dan Samantha Dart da dahil olmak üzere analistler bir notta, “Emtia piyasalarına yakın vadeli etkiler sınırlı olacak. Etkilenen ABD hacimlerinin alternatif satın alma pazarları bulması muhtemelken, Çin etkilenen ithalat hacimlerini alternatif tedarikçilerle değiştiriyor” denildi.

Trump ayrıca, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısında ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralmasını ve savaştan zarar görmüş bölgeyi yeniden inşa etme sorumluluğunu üstlenmesini önerdi. Trump, bölgeyi güvence altına almak için ABD birliklerini konuşlandırmaya açık olduğunu belirtti.

Ham petrol, Trump’ın tarife tehditlerinden dolayı yıl başından bu yana elde ettiği tüm kazanımları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Trump Kanada’ya vergi koymaktan kaçınırken, en azından bir ABD rafinerisi, artırılan vergiler yürürlüğe girerse yerli petrole geçmeye hazır olduğunu söyledi.