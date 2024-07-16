Brent ham petrolü, önceki iki seansta yüzde 0,6 kayıp yaşadıktan sonra varil başına 85 doların altında işlem gördü; ABD ham petrolü ise 82 dolara yakın. ABD para birimi, ABD başkanlık adayı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminin ardından Pazartesi günü değer kazandı. Bu da petrol dahil emtialar için ters bir rüzgar oldu.

Yine de Fed Başkanı Jerome Powell, son ABD ekonomik verilerinin politika yapıcılara enflasyonun kontrol altında olduğuna dair daha fazla güven verdiğini, bunun da borçlanma maliyetlerinin düştüğü ve doların zayıfladığının habercisi olabileceğini söyledi.

Ham petrol bu yıl, OPEC+'ın arz kısıntıları ve ABD'nin faiz indirimi beklentilerinin desteğiyle yükseldi. Ancak Çin, ham petrol piyasası için önemli bir risk olmaya devam ediyor; ülke 2023’ün ilk çeyreğinden beri görülen en yavaş büyümeyi gerçekleştirdi. Ülkenin geniş ekonomik ve siyasi politikaları belirleyen Üçüncü Plenumu bu hafta gerçekleşecek.

Commonwealth Bank of Australia'dan analist Vivek Dhar, Çin'deki "yavaşlamanın hâlâ zayıf Tüketici Güveni söylemini yansıttığını" ve bu durumun muhtemelen petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratacağını söyledi.