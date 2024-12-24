Petrol, güçlenen dolar ve Başkan seçilen Donald Trump’ın uluslararası siyaseti altüst etmesine odaklanarak tatil öncesi sabit kaldı.

Brent ham petrol varil başına 73 doların altına düşerken ABD ham petrolü 69 doların üzerine çıktı.

Dolar iki yıllık zirveye yakın seyrederek emtiaların cazibesini azalttı, Trump ise Panama Kanalı’nı ele geçirmekle ve petrol akışlarını etkileyebilecek daha sıkı yaptırımlar ve tarifeler getirmekle tehdit etti.

IG Asia Pte. için piyasa stratejisti olan Yeap Jun Rong, “Piyasalar bir kez daha Trump’ın söylediklerinin ne kadarının gerçekten uygulanacağını merak ediyor. Aralık ayının son iki haftasında sakin bir takvim petrol fiyatlarının dengelenmesini sağlayacaktır.” dedi.

Ham petrol, Ekim ayının ortasından bu yana dar bir aralıkta işlem görüyor. Jeopolitik belirsizlik, en büyük ithalatçı Çin’deki zayıf talebe ve Amerika’dan bol miktarda arz beklentilerine karşı ağırlık oluşturuyor.

OPEC ve müttefikleri de 2025’te üretim kesintilerini azaltmaya başlayacak. Ticaret hacimleri Pazartesi günü düştü ve piyasalar yıl sonu tatilleri için kapanırken muhtemelen durgun kalacak.