Brent petrol varil başına 97 dolara doğru gerilerken, ABD ham petrolü yüzde 3,4’e kadar düşerek 95,69 dolara indi.

Konuya yakın kaynaklara göre taraflar, daha uzun vadeli bir ateşkes için yüz yüze görüşmelerin yeni bir turunu gerçekleştirmeyi değerlendiriyor. Amaç, 7 Nisan’da ilan edilen iki haftalık çatışma arasının sona ermesinden önce bu görüşmeleri yapmak.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada Tahran’ın temas kurduğunu belirterek, “Bu sabah doğru kişiler, uygun kişiler tarafından arandık ve bir anlaşma yapmak istiyorlar” dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ülkesinin yalnızca uluslararası hukuk ve düzenlemeler çerçevesinde barış görüşmelerine devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş yedinci haftasına girerken petrol piyasasında ciddi dalgalanmalara yol açtı. Enerji altyapısının hedef alınması ve İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri kısıtlaması benzeri görülmemiş bir şok yarattı. Pazartesi günü ABD, İran’ın Basra Körfezi’ndeki limanlarına veya kıyı bölgelerine giden ya da buradan çıkan gemilere abluka uygulayarak gerilimi daha da artırdı.

Buna rağmen, Suudi Arabistan’ın ABD’ye baskı yaparak ablukayı kaldırmasını ve müzakere masasına dönmesini istediği, The Wall Street Journal tarafından Arap yetkililere dayandırılarak bildirildi. Habere göre bu tepkinin nedeni, Trump’ın hamlesinin İran’ı diğer önemli deniz ticaret yollarını da sekteye uğratmaya itebileceği endişesi.

Westpac Banking Corp emtia ve karbon araştırmaları başkanı Robert Rennie, görüşmelerin yeniden başlaması ihtimalinin Brent ve WTI kontratlarındaki sert yükselişleri sınırlayacağını belirtti. Rennie, “Diplomatik sinyaller fiyatları 100 dolar civarında tutsa bile, arz sıkışıklığı artıyor. Hürmüz’den geçişler kısıtlı kaldığı sürece reel ekonomide yakıt fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı devam edecek” dedi.

ABD’de benzin ve dizel perakende fiyatları bu ayın başlarında 2022’den bu yana en yüksek seviyelere ulaştı. Avrupa’da ise jet yakıtı ve dizel fiyatları varil başına 200 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek ya da rekor seviyelerine yaklaştı.

Yükselen benzin fiyatlarının ABD’li tüketiciler üzerindeki etkisini kabul eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, hafta sonu Pakistan’da İran ile yapılan ancak sonuçsuz kalan görüşmelere liderlik etmişti. Vance, Tahran’a uygulanan ablukayla ABD’nin müzakerelerde elinin güçlendiğini söyledi. Fox News’e konuşan Vance, “Hedeflerimize ulaştığımız bir noktadayız. Artık bu süreci yavaş yavaş sonlandırmaya başlayabiliriz” ifadelerini kullandı.