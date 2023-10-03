ABD ham petrolü bir önceki seansta yüzde 2,2 düştükten sonra varil başına 88 dolar civarında işlem gördü. Devlet tahvilleri ve hisselerindeki küresel düşüş Salı gününe kadar sürerken, yatırımcıların Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutması gerektiği mesajını değerlendirmesiyle dolar güçlendi.

ABD ham petrolü, küresel ekonomiye ilişkin korkular nedeniyle geçen Çarşamba günkü kapanıştan bu yana yaklaşık yüzde 6 düştü ve geçen çeyrekte sıkı arz nedeniyle yüzde 29 oranında artış gösteren ve birçok analistin varil başına 100 dolarlık petrol beklentisinden bahsetmesine neden olan yükselişi durdurdu. Daha yüksek faiz oranları ham petrolün depolanmasını ve nakledilmesini daha pahalı hale getiriyor ve güçlenen doların çoğu alıcı için daha pahalı olduğu anlamına geliyor.

ING Groep NV emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, "Petroldeki aşağı yönlü hareketin temel göstergelerle çok az ilgisi var; tamamıyla artan Hazine getirileri ve güçlenen ABD dolarıyla ilgisi var. Ben hâlâ petrolün daha da yükselebileceği bir yer olduğunu düşünüyorum” dedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu, grup ve ortaklarının arz kısıtlamasını sürdürmesi nedeniyle geçen ay üretimi sabit tuttu. OPEC+ ittifakı Çarşamba günü küresel piyasaların gözden geçirilmesi için toplanacak, ancak hakimiyetini gevşeteceğine dair herhangi bir işaret göstermiyor.

Sıkı arz, ABD'nin Cushing, Oklahoma'daki önemli merkezinde stokların hızla düşmesine neden oldu. Yatırımcılar, Çarşamba günü resmi veriler yayınlanmadan önce, Salı günü geç saatlerde geçen haftaya ilişkin tahminler için endüstri tarafından finanse edilen Amerikan Petrol Enstitüsü'ne bakacaklar.