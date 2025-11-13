Bunlar da ilginizi çekebilir

Bahis soruşturması kapsamında PFDK'nin Süper Lig'de forma giyen oyunculara verdiği cezalar şu şekilde:

Kurula sevk edilen Galatasaraylı futbolculardan Eren Elmalı'ya 45 gün, Metehan Baltacı'ya ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Listedeki tek yabancı oyuncu olan Konyasporlu Alassane Ndao ise 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, bahis oynadıkları gerekçesiyle 102 futbolcuya 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.