Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına seçilmesini müteakip ilk resmî yurt dışı ziyareti vesilesiyle Sayın Tufan Erhürman’ı Ankara’da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum” ifadelerini kullandı.

“Sayın Cumhurbaşkanı’na yeni görevinde Cenab-ı Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum” diyen Erdoğan, paylaşımının devamında ise şunları kaydetti:

“Millî davamız Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve Ada’daki gerçeklere uygun bir çözüme ulaşılmasına yönelik mücadelemizi Sayın Erhürman’la yakın eş güdüm içerisinde, kararlılıkla sürdüreceğiz.”

“BİZİM KIBRIS DAVASINDAKİ DURUŞUMUZ HER ZAMAN NET OLMUŞTUR”

Erdoğan, “Bizim Kıbrıs davasındaki duruşumuz her zaman net olmuştur. Kıbrıs meselesine en gerçekçi çözümün, Ada’da iki devletin bir arada var olmasından geçtiğine inanıyoruz. Kıbrıs meselesinin bugüne kadar çözümsüz kalışının temelinde, Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü reddetmesi vardır” dedi.

Erdoğan, “Rum tarafı, Kıbrıs için çözümü 1963’te silah zoruyla ele geçirdiği, bugün ise hiçbir hükmü kalmamış olan ortaklık devletinde Kıbrıslı Türkleri azınlık konumuna indirgemekte görüyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın Rum tarafına son dönemde verdiği mesajlarda Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliğinden taviz verilmeyeceğini vurgulamasını oldukça isabetli buluyorum” ifadelerini kullandı.

“HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ PROJELERİ DEĞERLENDİRDİK”

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının devamında şunları belirtti:

“Görüşmelerimizde Kıbrıs Türkü’nün refahını artırmak, gündelik hayatını kolaylaştırmak ve on yıllardır maruz kaldığı tecritten en az ölçüde etkilenmesini sağlamak üzere hayata geçirdiğimiz projeleri değerlendirdik.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası toplumda layığıyla temsil edilebilmesi, sesini ve uğradığı haksızlıkları dünyaya duyurabilmesi için siyasi ve diplomatik gayretlerimiz eş güdüm halinde devam edecektir.”