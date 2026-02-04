Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kanté ile ilgili sosyal medya hesabından “Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok…” ifadelerine yer veririrken, Kanté ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi. TFF’de yer alan lisans bilgilerine göre, Fransız futbolcunun sarı-lacivertli kulüple 2,5 yıllık anlaşma yaptığı kayda geçti.

Kanté’nin lisans işlemlerinin tamamlanmasından önce Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF’ye bildirdi. Yapılan bildiride, En-Nesyri’nin Suudi Arabistan’a transfer olduğu belirtildi.

Bu gelişmenin ardından N’Golo Kanté’nin lisansı çıkarılarak resmiyet kazandı.