Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve takibini Kocaeli deplasmanında sürdürdü.



Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı, Hakem Alper Akarsu yönetti. Mücadeleyi Asensio ve Nene'nin golleriyle sarı lacivertliler kazandı.



Fenerbahçe bu skorla puanını 46 yaptı ve lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını yeniden 3'e indirdi.



Fenerbahçe, 20 yıl sonra ilk kez Süper Lig'de ilk 20 haftayı namağlup bitirdi.



ALVAREZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Fenerbahçe'de cezalı duruma düşen Edson Alvarez, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.



Fenerbahçe'nin golü sonrası sahaya atılan yabancı madde sonrası Guendouzi yerde kaldı. Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Yolaç kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de sakatlıklarının ardından henüz takıma katılmayan Archie Brown ile Levent Mercan forma giyemedi. Ayrılığı gündemde olan ve sakatlığı bulunan Jhon Duran da kadroda yer almadı.