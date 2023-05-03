Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yaz aylarının yaklaşması ile birlikte ülke genelindeki ana yolların kenarlarında ve refüjler içerisinde büyüyen otlar; yollarda seyreden araç sürücülerinin görüş mesafesini engelleyip trafik ve yol güvenliği açısından tehlike arz ettiği bildirildi.

Açıklamada, “Bunların yanı sıra yangınların oluşumuna ve nihayetinde yangının arazilere sirayet etmesine de davetiye çıkarmaktadır” denildi.

PGM’den yapılan açıklamada, şöyle devam edildi:

“Araçlarınızla seyir halinde olduğunuz veya yolda yaya olarak bulunduğunuz sırada, içtiğiniz sigara izmaritini yol kenarlarına atarak kuru otların tutuşarak yangın oluşmasına sebep olmayınız.

Ülkemiz genelindeki anayollar ve tali yolların kenarları ile refüjler içerisinde sürücülerin görüş açılarını engelleyen otlar ve ağaç dallarının temizliğinin Karayolları Dairesi ve Tüm Belediyeler tarafından zamanında yapılması hem trafik kazalarının önlenmesinde hem de olası yangınların önlenmesi açısından yol ve trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı konulacaktır.

Unutmayalım! Zamanında alınacak tedbirler sayesinde insan hayatı korunarak, oluşacak maddi kayıpların önüne geçilebilecektir.”