Polis Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) tarafından engellenmeye çalışılan Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Bugün saat 09.00 sıralarında, Çayhan düzlüğü ağıllar bölgesinde, mevcut Pile-Yiğitler yolunun genişletilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında yürütülen yol yapım çalışmaları sırasında, KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan güvenlik tedbirlerine uymayıp, yol yapım çalışmalarını engellemek maksadıyla, BM Barış Gücü askerleri kendilerine ait araçları yol içerisine kasten park ederek söz konusu bölgeye geçişi tıkamak suretiyle, iş araçlarının yol yapım çalışmalarına engel olmuşlardır” denildi.

Bölgeyi boşaltmaları için BM Barış Gücü askerlerine defalarca uyarı yapıldığı bildirilen açıklamada, Barış Gücü askerlerinin bölgeyi boşaltmamak için direndiği belirtildi.

Açıklamada, “Bunun üzerine, bölgede görevli olan KKTC Polis Genel Müdürlüğü personeli, geçişi tıkayan BM Barış Gücü askerlerini ve araçlarını bölgeden çıkarmak amacı ile ilerlemeye başladığı zaman, yaşanan arbede sonrasında kendini iyi hissetmeyen toplam 15 KKTC Polis Genel Müdürlüğü personeli Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne başvurmuştur” ifadelerine yer verildi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne başvuran 8 polis mensubunun darp edildiğinin tespiti yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdir. Yedi Polis Mensubunda ise herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamıştır” açıklaması yapıldı.

Açıklamada, “KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nün Çayhan düzlüğündeki güvenlik tedbirleri devam edecektir” denildi.