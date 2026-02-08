Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayın çevre üzerindeki olumsuz etkisine ve deniz ulaşımı açısından oluşturduğu risklere dikkati çeken yetkililer, söz konusu sızıntıyı kontrol altına almak üzere harekete geçildiğini bildirdi.

Yetkililer, geminin 14'ü tehlikeli madde içeren 297 konteyner taşıdığını belirterek, olayın ardından yapılan incelemeler sonucunda Andaman Denizi'nde yaklaşık 4,5 mil uzunluğunda ve 1 mil genişliğinde petrol sızıntısı tespit edildiğini ifade etti.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Malezya'dan Bangladeş'e giden Panama bayraklı bir kargo gemisi, Phuket Adası açıklarında battı.

