Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, sosyal medya hesabından sağlıkta tam mesai uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

Dinçyürek, sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak, kamu hastanelerinde erişilebilirliği güçlendirmek ve vatandaşların sağlık hizmetine zamanında ve eşit şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla gündeme getirilen sağlıkta tam mesai uygulamasının Bakanlığın uzun süredir üzerinde çalıştığı yapısal bir reform olduğunu belirtti.

Açıklamasında, düzenlemenin hekimleri hedef alan ya da itibarsızlaştıran bir yaklaşımın ürünü olmadığını ifade eden Dinçyürek, uygulamanın fedakârca görev yapan doktorların daha düzenli, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir çalışma sistemi içinde hizmet vermesini amaçladığını kaydetti. Dinçyürek, “Yasal mevzuata uygun mesaisine uyan, hizmet veren bir hekimin mesai giriş ve çıkışlarında dijital kart basmasında ne sakınca var? Ama mesailerine uymayan kişilerin giriş çıkışlarının kontrol edilmemesi yönündeki talepler kabul edilmezdir” ifadelerini kullandı.

Dinçyürek, “sağlıkta tam mesai ilkesine destek veren hekimlerin sayısı kamuoyuna yansıtılandan çok daha fazladır” görüşünü dile getirerek, Bakanlıkla doğrudan temas kuran ve sahada görev yapan doktorların görüşleri ışığında, Tıp-İş’in yaptığı açıklamaların “tüm hekim camiasını ne ölçüde temsil ettiği hususunun tartışmaya açık” olduğunu savundu.

Bakanlık olarak hekimlerin görüşlerini yalnızca tek bir yapı üzerinden değil, sahadaki fiilî tablo, birebir temaslar ve doğrudan geri bildirimler üzerinden değerlendirdiklerini belirten Dinçyürek, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un konuya ilişkin değerlendirmelerine de değindi. Dinçyürek, eleştirileri not ettiklerini ancak sağlık politikalarının “belediyecilik refleksiyle değil, ülke ölçeğinde sorumluluk bilinciyle ele alınması gerektiğini” ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşımının net olduğunu kaydeden Dinçyürek, “Hekimlerle karşı karşıya gelmeden, halkı mağdur etmeden, sistemi kişilere indirgemeden sağlıkta tam mesaiyi kararlılıkla hayata geçirmek” istediklerini belirtti.

Dinçyürek, yapıcı eleştirilere açık olduklarını ancak “yanlış algılar ve eksik bilgilerle kamuoyu algısını yanıltma çabalarının farkında” olduklarını ifade ederek, “Halkımız mesai saatleri içerisinde kendini muayene edecek, tedavi edecek ve kendisi ile muhatap olacak hekimi bulmak ister. Halkımızın isteği ve desteği bu noktadadır. Yani bu konuda kamu desteği tamdır” dedi.

Halktan ve kamuoyundan gelen taleplerin “günde 3 saat aktif çalışma değil mesai süresince aktif çalışma ve görev yerinde bulunma” yönünde olduğunu savunan Dinçyürek, bu bağlamda sağlıkta reformun ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Dinçyürek, “Bu reform, doktorlarımızla birlikte, halkımızın yararına gerçekleştirilecektir. Esas olan kamu yararıdır, esas olan hastalarımızın daha iyi hizmet almasıdır” ifadelerini kullandı.