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17.04.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Boğazköy’de Pınarbaşı kavşağı üzerinde, Özgür ARSLAN (E-20) yönetimindeki NC 484 plakalı motosiklet ile anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz şekilde Boğazköy-Gönyeli Anayoluna giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Boğazköy istikametine doğru seyreden Bayram ÖZMERTDAŞ (E-27) yönetimindeki SS 679 plakalı çift kabin aracın önünü tıkaması sonucu çarpmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Özgür ARSLAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

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