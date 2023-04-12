ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Şubat ayındaki yüzde 6'dan Mart ayında yıllık bazda yüzde 5'e gerilediğini bildirdi.

Beklentilerde aylık oran 0,4, yıllık oran 5,6 şeklindeydi.

Verinin alt başlıklarına bakıldığında Mart'ta gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0,4 arttı. Beklenti yüzde 0,4 ve önceki yüzde 0,5 idi. Aynı kalem yıllık yüzde 5,6 oldu. Beklenti yüzde 5,6 ve önceki %yüzde 5,5 idi.

Veri ile ABD'de tüketici fiyatları yıllık bazda art arda 9 aydır düşüş gösteriyor.

ABD enflasyon verisinin ardından CME FedWatch Mayıs'ta 25 baz puan faiz artırımı olasılığını daha düşük fiyatlıyor. Olasılık yüzde 73'ten yüzde 60'a indi.

Euro, ABD doları karşısında 1,09898 ile 2 Şubat'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı, şu sıralarda 1,09771.

Ons altın, ABD enflasyon verisi sonrası 5 Nisan'dan bu yana görülen en yüksek seviye olan 2024,43 dolara yükseldi. Gram altın tarafında ise 1.259 TL ile yeni rekor kırıldı.