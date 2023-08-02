Trafik Denetimlerinde Kamyon Araçların Trafiğe Çıkış Saatleri Kontrol Edilmeye Devam Ediliyor

02.08.2023 tarihinde, Lefkoşa’da, polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında, kamyon araçların trafiğe çıkış saatleri de kontrol edildi.

Polis açıklamasında 5 kamyonun trafikten men edildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu bağlamda, kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden, mesai başlangıç saatine kadar olan sürede (07:00 - 08:00 saatleri arasında), 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların trafikte seyir halinde bulunmalarının yasak olmasına rağmen, trafikte seyrettikleri tespit edilen toplam 5 kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış ve kamyon araçların tümü trafikten men edilmiştir.