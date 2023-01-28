Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Yurttaşlık, pasaport ve vize harçlarına zam! Yurttaşlık, pasaport ve vize harçlarına zam!

27.1.2022 tarihinde,  Zeytinlik'te bulunduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunanan Burçin ÖZKUŞ (E-44) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin kalp krizi sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

28.01.2023 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu pansiyon odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Necdet KIRIKÇI (E-72)'nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin kalp yetmezliği sonucu olduğu tespit edilmiştir.  Soruşturma devam etmektedir.