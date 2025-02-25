Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Dipkarpaz’da 2025 yılı Şubat ayı içerisinde köyün kuzeyinde bulunan çöplük mevkiindeki makilik alanda, meçhul şahıs/lar tarafından av tüfeği ile toplam 16 yaban eşeğinin vurularak öldürülmesi ile ilgili olarak polis tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmalar çerçevesinde, tasarruflarında olayda kullanılan fişenklerle benzerlik gösteren kartuş kısmı kesik av tüfeği fişeği bulunan D.D. (E-54) ve U.D.(E-27), adına kayıtlı tüfeğin namlu kısmı olmadığı tespit edilen T.K. (E-39) ile adına kayıtlı silahı polise ibraz edemeyen E.D. (E-41) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.