Denetimlerde, 2 bin 18 araç sürücüsü kontrol edilirken, 42 araç trafikten men edildi, 3 araç sürücüsü tutuklandı.

Polis basın bülteninde verilen bilgiye göre trafik denetimleri dün yapıldı. Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 18 araç sürücüsü kontrol edildi. Araçlardan 320’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 17’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak ve 99’u diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 492 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 42 araç trafikten men edilirken, 3 araç sürücüsü ise tutuklandı.

