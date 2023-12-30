Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Öneren olayla ilgili bulguları aktardı. Öneren 29 Aralık 2023 tarihinde 10.40-11.20 saatleri arasında alınan bilgi üzerine zanlı İ.A'nın ikametgahında arama emri ışığında yapılan arama neticesinde yatak odası içerisinde yerde atılı vaziyette içlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis zanlının olayın akabinde suçüstü tutuklandığını ve akabinde itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Öneren zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınan emarelerin tahlile gönderileceğini belirtti.

Polis zanlının konu maddeleri almış olduğu kişinin de henüz tespit edilemediğini ve bu yönde de araştırmaların devam ettiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı pişman olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.