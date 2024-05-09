Lefkoşa’da Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2127 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 243’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 79’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 20’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 55’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 17’si sigortasız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak olmak üzere toplam 531 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 74 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; toplam 1003 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 211’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i kayıtsız araç kullanmak olmak üzere toplam 331 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 12 araç ise trafikten men edilmiştir.