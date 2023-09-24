Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 23 Eylül tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2109 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 144’ü yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 37’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve 40’ı trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 331 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 58 araç ise trafikten men edildi.