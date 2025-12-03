PGM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu haberlerde zanlının geçmişteki mesleğinin özellikle vurgulanmasının, devletin en saygın kurumlarından biri olan Polis Genel Müdürlüğü'nü, görevine devam eden polis mensuplarını ve yıllarca hizmet ederek onuruyla emekli olmuş polisleri derinden üzdüğü belirtildi.

Açıklamada, bir kişinin işlediği iddia edilen suçun tüm meslek mensuplarına mal edilemeyeceği hatırlatılarak, medya organlarının haber dili konusunda daha hassas olmaları gerektiği ifade edildi.

PGM, zanlıların meslekleri veya kurumları ile öne çıkarılmasının, görevini layıkıyla sürdüren diğer çalışanlara zarar verebileceğine dikkati çekerek, basın mensuplarını “sorumluluk bilinciyle habercilik yapmaya” davet etti.

Açıklama, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleriyle sona erdi.