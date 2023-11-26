Lefkoşa’da Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda ise, toplam 2979 araç sürücüsü kontrol edildi. Toplam 631 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 37 araç ise trafikten men edildi. Rapor edilen araç sürücülerinin 140’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 81’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

-Gazimağusa

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 3620 araç sürücüsü kontrol edildi. Toplam 555 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken 1 sürücü tutuklandı; 8 araç ise trafikten men edildi. Rapor edilen sürücülerin 296’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 65’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

-Girne

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 1260 araç sürücüsü kontrol edildi. Toplam 284 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken 67 araç ise trafikten men edildi. Sürücülerin 137’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 30’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 7’si sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

-Güzelyurt

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda ise toplam 721 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontroller sonucunda 103 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 2 sürücü tutuklandı, 4 araç ise trafikten men edildi. Rapor edilen sürücülerin 39’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan rapor edildi.

-İskele

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 500 araç sürücüsü kontrol edildi ve 73’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak olmak üzere, toplam 114 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 9 araç ise trafikten men edildi.