Polisin denetimlerle ilgili açıklaması şöyle:

11.02.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,918 araç sürücüsü kontrol edildi ve 281’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 23’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 18’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 79’u diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 417 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 33 araç ise trafikten men edilmiştir.