Polisin açıklaması şöyle:

21.02.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,648 araç sürücüsü kontrol edildi ve 248’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 107’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 412 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 araç sürücüsü tutuklandı, 36 araç ise trafikten men edilmiştir.