#TrafikEkipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,077 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 446 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve #37araç ise trafikten men edilmiştir.

#RaporEdilen Trafik Suçları İse;

286’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

40’ı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

2’si sigortasız araç kullanmak,

1’i tehlikeli sürüş yapmak,

3’ü işletme izinsiz yolcu taşımacılığı yapmak (korsan taksi) ve

86’sı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.