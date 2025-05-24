Polis memuru Ahmet Çapkın mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Gönyeli Polis Karakolunda görevli bir ekibin Gönyeli’de Yaşar kemal Sokakta bulunan bir apartmanın 8 numaralı dairesine ses şikayeti için kontrole gittiğini söyledi. Polis, kontrol yapıldığı esnada konu ikametgahta bulunan S.H'nin 238 gün, A.R'nin 378 gün, M.J'nin 268 gün, S.H'nin 566 gün ve A.H'nin 392 gün KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edilerek, tümünün suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlılarla ilgili İçişleri Bakanlığı ile yazışmalar yapılacağını belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.