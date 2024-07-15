Bunlar da ilginizi çekebilir

15.07.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gönyeli-Boğazköy Anayolu üzerinde(Atatürk Caddesi), Ammer Yassır Babıker DAFAALLA (E-24) yönetimindeki KR 559 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan selvi ağacına çarpmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü Ammer Yassır Babıker DAFAALLA (E-24) kaza yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.