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21.12.2023 tarihinde, saat 06.20 raddelerinde Lefkoşa'da kuzey çevre yolu boyunca SS 628 plakalı birleştirilmiş çekici tır aracı doğu istikametine doğru kullanan Mehmet BULUT (E-39) yol üzerinde bulunan sanayi çemberine geldiğinde süratli ve dikkatsiz bır şekilde çembere giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yol içerinde sol yan kısmı üzerine devrildikten sonra sürüklenerek yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Serviste yapılan ilkyardım tedavisinden sonra ayni serviste müşahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin kaza yla ilgili açıklaması şöyle:

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