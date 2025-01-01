Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından, Girne bölgesinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 175 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 17 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 6'sı alkollü içki tesiri altında araç kullanma ve 1'i tehlikeli sürüş suçlarından olmak üzere toplam 7 araç ise trafikten men edilmiştir.

Denetimlerde korsan taksicilik (A İşletme İzinsiz yolcu taşımacılığı) yaptığı tespit edilen iki araç sürücüsü de rapor edildi.

Yoğun güvenlik tedbirleri altında gece boyu devam eden denetimlerde ise her zaman olduğu gibi ekiplerinin yanında bulunan Başarılı Trafik Şube Amiri Başmüfettiş Salih KOYUTÜRK ’de görevi başında idi